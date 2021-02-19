РИАМО - 19 фев. В связи с устройством системы водоотведения на станции Лось 21 февраля изменится расписание части электричек Ярославского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Устройство системы проведут с целью повысить надежность, а также прочность железнодорожного полотна в период отвода талых, поверхностных и подземных вод, работы проводят в рамках противопаводковых мероприятий, чтобы обеспечить безопасность движения поездов», — говорится в сообщении.

Так, часть поездов направления в период с 17:00 21 февраля до 00:20 22 февраля проследует без остановок от Мытищ до станции Лосиноостровская. В отношении некоторых пригородных поездов изменится время их отправления, прибытия, а также число остановок на маршруте.

Пассажиров попросили отнестись к работам с пониманием и ознакомиться с изменениями в расписании заранее. Сделать это можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на вокзалах и остановочных пунктах.