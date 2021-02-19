РИАМО - 19 фев. Отправлен под домашний арест помощник машиниста, который подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта - нарушение привело к смерти пассажира на станции Вялки, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В отношении помощника машиниста электрички возбуждено уголовное дело.

«Следствием установлено, что в ночное время 11 февраля 2021 года на железнодорожном остановочном пункте Вялки Казанского направления Московской железной дороги в результате ненадлежащего визуального контроля подозреваемого за посадкой и высадкой пассажиров, ненадлежащего контроля за работой автоматических дверей и сигнальной лампы произошло зажатие мужчины 1968 года рождения, после чего его протащило по платформе», – говорится в сообщении.

От травм потерпевший скончался на месте. В настоящее время в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело расследуется.