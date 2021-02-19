РИАМО – 19 фев. Уровень безработицы по всей России снизился с начала 2021 года, ситуация на отечественном рынке труда приходит в норму, сообщает Nation News.

Нынешнюю ситуацию с безработицей оценила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. По ее словам, за отчетный период показатель упал на 0,1 процентного пункта. По сравнению со второй половиной 2020 года безработных в стране стало меньше на полмиллиона человек.

«Ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется», — говорится в сообщении.

Ожидается, что уровень безработицы в стране продолжит снижаться. Такая тенденция сложилась во многом благодаря мерам правительства, направленным на поддержание рынка труда.

Значительную роль сыграла не только поддержка занятости, но и экономическая помощь российским предприятиям. В текущем году уровень безработицы будет снижаться еще и благодаря субсидированию найма.​​

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