РИАМО - 19 фев. Почти три года назад жители микрорайона Опалиха подмосковного Красногорска проголосовали за то, чтобы на территории бывшей усадьбы Опалиха-Алексеевское обустроили цивилизованный парк, и даже выбрали понравившийся проект. Однако его реализация затянулась из-за судебных тяжб по поводу статуса участка. В результате горожане до сих пор вместо прогулок по аллеям вынуждены «любоваться» бетонным забором. Как решился вопрос и что в ближайшее время ждет жителей микрорайона, читайте в материале РИАМО.

Закрытая территория

В январе Главное управление культурного наследия Московской области поставило точку в многолетнем споре о статусе территории бывшей усадьбы Опалиха-Алексеевское. Государственная экспертиза пришла к заключению, что заросший самосевом участок не обладает историко-культурной ценностью. ГУКН согласилось с выводами и вынесло распоряжение об исключении участка под Красногорском из списка выявленных объектов культурного наследия.

Ранее на этой земле действительно располагалась подмосковная усадьба, одним из владельцев которой был князь Николай Юсупов. Имение много раз переходило из рук в руки, и многочисленные хозяева не сильно заботились о его процветании. После революции в разные годы здесь располагались трудовая колония, совхоз, пансионат для партийной элиты. Дореволюционные постройки уничтожили еще в первой трети XX века, да и ранние советские строения до наших дней не сохранились.

С 90-х годов XX века территория бывшей усадьбы была закрыта для жителей. Фактически ею могли пользоваться лишь обитатели нескольких коттеджей, построенных на месте советского санатория.

Парк в усадебном стиле

После перестройки земля переходила из рук в руки, но новые хозяева не вели на ней никакой хозяйственной деятельности, пока в 2014 году владельцем не стала девелоперская компания «Сити-XXI век».

Компания получила разрешение на комплексное развитие участка. Оно включает строительство нескольких многоквартирных домов, создание инфраструктуры и, главное, – оборудование на месте заросшего лесистого участка с прудами парковой зоны. Согласно проекту, парк должен быть передан в муниципальную собственность городского округа Красногорск, и, следовательно, он будет открыт для всех желающих.

На создание городского парка компания «Сити-XXI век» выделяет 100 миллионов рублей. Его концепцию выбрали сами жители Опалихи в 2018 году путем голосования. Победу одержало предложение архитектурного бюро Асадова. Территория парка площадью около четырех гектаров поделена на две части – лесной массив с липовыми аллеями и зеркальные пруды. В лесной части запланированы современные функциональные площадки для разных возрастов.

Детсад и ФОК

В последнее время Красногорск активно застраивается, некоторые старожилы в штыки принимают новости о строительстве новых ЖК. В основном опасения жителей связаны с появлением новых «человейников» – так в народе окрестили высотки с огромным количеством маленьких квартир.

Однако проект мини-полиса «8 кленов» включает в себя всего четыре малоэтажных (от четырех до шести этажей) корпуса. На 935 квартир планируется построить подземную парковку на 770 машино-мест. Также в плане - гостевой паркинг на 216 мест.

Что особенно важно для жителей Опалихи - благодаря строительству ЖК в микрорайоне появятся дополнительные детский сад на 135 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Кроме того, развитая инфраструктура жилого комплекса включает магазины с товарами первой необходимости, кафе, аптеки, бытовые услуги – все то, за чем сегодня горожане ездят в Красногорск или Москву.

Мнение жителей

Корреспондент РИАМО поинтересовалась, что думают о проекте сами жители Опалихи.

«Парк, конечно, нужен. Но только в том случае, если он будет доступным для всех жителей! Сейчас нам просто некуда податься. Молодые мамы вынуждены ездить в Красногорск, чтобы погулять с коляской. Пенсионерам негде посидеть на лавочке», – делится заведующая Опалиховской городской библиотекой Лидия Бобылева.

В советские годы на окрестных улицах построили дома для работников Красногорского механического завода. Тогда в приоритете было обеспечение заводчан жильем, инфраструктура никого не заботила. Так что здесь нет ни детских площадок, ни благоустроенных мест для отдыха, объясняет женщина.

Кроме того, Бобылева вспоминает, что до недавнего времени бесхозный участок леса за забором просто пугал местных жителей. Здесь можно было встретить падающие больные деревья, стаи диких собак и непонятных личностей, облюбовавших заброшенные строения.

«Жители боялись детей в школу одних отпускать. Писали во все возможные инстанции», – говорит женщина.

С появлением заинтересованного в развитии территории хозяина ситуация изменилась. В лесу провели санитарную рубку, убрали много больных и поваленных деревьев.

«Бесспорно, благоустроенный парк лучше, чем высокий страшный забор, за которым непонятно что происходит», – заключает Бобылева.

С ней солидарен и молодой отец Дмитрий. Он отмечает, что живет в Опалихе уже около десяти лет и все эти годы мечтает о цивилизованном месте для отдыха и спокойных прогулок с детьми.

«Приходится ездить на Ивановские пруды, в Губайловский экопарк. А у нас же здесь, под боком, есть и свои пруды, и парк с большими деревьями. Главное все это облагородить – замечательное место должно получиться!» – подытоживает Дмитрий.