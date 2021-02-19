РИАМО - 19 фев. Незаконно построенный автосервис площадью 580 квадратных метров обнаружили и снесли на улице Ивана Бабушкина в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Одноэтажное строение находилось на участке площадью 810 квадратных метров по адресу: улица Ивана Бабушкина, дом 18, корпус 2. Оно использовалось под автосервис.

«К моменту обследования договор аренды не действовал, однако арендатор нарушил его условия: незаконное строение продолжало занимать две трети общей территории. Таким образом, сотрудниками Госинспекции по недвижимости было выявлено нецелевое использование земельного участка. В настоящее время объект демонтирован», - сказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

До этого указанный участок был передан на пользование по договору аренды. Когда срок аренды истекал, арендатор должен был освободить землю от построек.