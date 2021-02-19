РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В подмосковном Подольске у жителя микрорайона Климовск полицейские изъяли патроны к нарезному огнестрельному оружию, возбуждено уголовное дело, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники уголовного розыска Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий около дома в Южном поселке микрорайона Климовск задержали 45-летнего местного жителя. В результате личного досмотра в кармане куртки полицейские обнаружили 14 патронов, их изъяли.

«По результатам проведенного исследования установлено, что изъятые патроны калибра 7.62 на 54 миллиметра являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов)», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.