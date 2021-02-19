РИАМО - 19 фев. В предстоящие праздники в честь Дня защитника Отечества в Подмосковье произойдет изменение в расписании общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Так, 20 февраля автобусы, троллейбусы и трамваи региона будут работать по расписанию пятницы, а 21 февраля – по расписанию субботы. С 22 по 23 февраля – по расписанию воскресенья.

«С расписанием можно ознакомиться на автовокзалах и на остановках», – говорится в сообщении.

Поезда ЦППК 19 и 20 февраля будут работать по расписанию пятницы, 21 и 22 февраля – по расписанию субботы, а 23 февраля – по расписанию воскресенья. Расписание можно уточнить на сайте ЦППК и на станциях.

Кроме того, на Октябрьской железной дороге 20 февраля поезда будут работать по графику рабочего дня, а 22 и 23 февраля – по расписанию выходного дня. Расписание можно уточнить на сайте МТППК и на станциях.

С 24 февраля общественный транспорт региона будет снова ходить по графику рабочего дня.