РИАМО - 19 фев. Сотрудники таможни в Москве задержали двух мужчин, которые привезли килограмм кокаина из Южной Америки, сообщается на сайте официальном сайте Федеральной таможенной службы.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что двое граждан РФ по предварительному сговору отправились в одну из стран Южной Америки для приобретения кокаина. В отеле они распределили наркотик между собой и провезли его внутриполостным способом в один из приграничных регионов России. В дальнейшем мужчины извлекли свертки с наркотиком и отправились в Москву», - говорится в сообщении.

Канал поставки кокаина в Россию из Южной Америки через страны Европейского союза пресекли сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Шереметьевской таможни при участии ГУТ МВД России.

Одного из злоумышленников задержали при подъезде к столице. Белое вещество находилось в небольших контейнерах. Еще один контейнер врачи извлекли из его желудка в медицинском стационаре.

То, что вещество является кокаином, показала экспертиза. Весь объем найденного наркотика оценивается в более чем 12 миллионов рублей. Второго сообщника задержали на территории одного из столичных вокзалов.