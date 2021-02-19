РИАМО - 19 фев. Больше всего случаев коронавируса за сутки в Подмосковье выявили в Люберцах (63) и Красногорске (45), по всему региону за сутки выявили 687 случаев заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

По 34 случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Балашихе и Сергиевом Посаде, 33 - в Раменском, 31 - в Химках, 29 - в Королеве, 25 - в Ленинском округе, по 20 - в Домодедове, Одинцове, Орехово-Зуеве и Серпухове, 19 - в Долгопрудном, 18 - в Мытищах, по 17 - в Жуковском и Наро-Фоминске, 15 - во Фрязине, 14 - в Подольске, по 12 - в Богородском округе, Дмитрове, Дубне и Лыткарине, по десять — в Воскресенске и Ступине.

По девять новых случаев заражения Covid-19 выявили в Егорьевске, Кашире, Рузе и Электростали, по восемь - в Истре, Лобне и Щелкове, по семь - в Дзержинском, Серебряных Прудах, Солнечногорске и Шатуре, по шесть - в Клину, Реутове и Шаховской, по пять - в Пушкине, Пущине и Чехове, по четыре - в Ивантеевке и Краснознаменске, по три - в Коломне и Луховицах, по два - в Лотошине, Павловском Посаде и Черноголовке.

По одному случаю коронавируса за сутки выявили в Котельниках, Лосино-Петровском, Можайске, Озерах.

Ни одного нового случая заражения Covid-19 не было выявлено в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Зарайске, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Рошале, Талдоме и Электрогорске.

С начала пандемии в Московской области выявлено 208 209 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 4 393 человека. Выздоровели и выписались 170 018 человек.

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Текстовая трансляция

19 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 13 433 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 687 больных. В Москве - 1972.

- В Подмосковье поставили еще более 80 тыс доз вакцины «Спутник V». На данный момент Московская область получила уже более 357 тысяч доз препарата.

- Собянин заявил, что пандемия коронавируса идет на спад.