РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Полицейские Подольска задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя, подозреваемого в краже ноутбука из квартиры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 31-летней местной жительницы о том, что из квартиры одного из домов на улице 43-й Армии неизвестный украл ее ноутбук. Общая сумма материального ущерба составила более 16 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.