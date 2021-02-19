РИАМО - 19 фев. Консилиум по профилю «онкология» заработал в Москве, в его состав вошли ведущие врачи-онкологи, которые будут обсуждать сложные клинические случаи и тактику лечения, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Председателем городского консилиума стал главный внештатный специалист онколог Москвы Игорь Хатьков.

«Работа городского консилиума по профилю «онкология» позволит врачам быстрее находить нестандартные методы лечения для самых тяжелых пациентов, а также поможет аккумулировать опыт лучших специалистов города для подбора терапии больным со сложной клинической картиной», — сказала замруководителя департамента здравоохранения столицы Саида Гаджиева.

Решение о том, чтобы вынести лечение своего пациента на консилиум, сможет принять любой врач-онколог. В консилиуме будут участвовать специалисты не только городских, но и федеральных центров.

Врачи из состава консилиума будут принимать решения о том, какие лекарства назначить пациенту, когда необходим для него нестандартный подход.

В состав консилиума вошли врачи из МКНЦ имени А.С. Логинова, Московской городской онкологической больницы №62, городской клинической онкологической больницы №1, городской больницы имени Д.Д. Плетнева, городской больницы имени С.П. Боткина, а также клиник Минздрава РФ: МНИОИ имени П.А. Герцена, Центра онкологии имени Н.Н. Блохина и Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко.