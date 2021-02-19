РИАМО - 19 фев. Земельный участок выкупит предприниматель из Рошаля, который занимается производством лакокрасочных изделий, предоставление земельного участка уже согласовано, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Владелец 12 объектов недвижимости сможет приобрести участок земли, на котором размещены промышленные объекты. Это поможет развитию производства.

«Возможность выкупить арендуемый земельный участок под производственными или другими объектами в рамках реализации экономических, социальных или сельскохозяйственных проектов – одна из мер поддержки предпринимательства», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, в 2019 году земельный участок под действующими предприятиями промышленности передали из федеральной собственности в собственность городского округа Шатура, а в 2020 году Минмособлимущество согласовало проект выдела земли под существующим производством для последующего предоставления собственнику для развития предприятия.

Производство лакокрасочных изделий началось в 90-х годах, когда на базе цеха по выпуску лаковой основы Химического комбината им. Косякова возник лакокрасочный завод, а потом и компания по производству лаков и эмалей.

Предприятие дает работу порядка 100 специалистам, и владелец планирует расширять производство. Благодаря новым мощностям будет создано еще 30 рабочих мест.