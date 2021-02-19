РИАМО - 19 фев. Мэр столицы Сергей Собянин в преддверии Дня защитника Отечества вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности, всего награды получили 105 человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Премии присуждают с 2011 года за значительный вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание научных разработок и технологий, которые помогают сделать российскую столицу безопаснее.

«Ежегодно присуждается до пяти премий в размере 1 миллиона рублей каждая. При присуждении премии коллективу денежная часть делится между его членами поровну», — говорится в сообщении.

Премии 2020 года присудили сотрудникам Главного управления Росгвардии по Москве, Главного управления МЧС России по столице, московского главка МВД России, Главного следственного управления СК РФ по городу, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Также Собянин поблагодарил группу сотрудников региональных органов охраны правопорядка. Премии присуждают в честь Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.