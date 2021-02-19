РИАМО - 19 фев. Семеро участников ОПГ в возрасте от 31 до 54 лет предстанут перед судом в столице за грабеж, хранение оружия, покушение на убийство и коррупцию, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Обвиняемые входили в состав банды, которую создали для нападений на лиц, перевозивших крупные денежные суммы. Также они вовлекли в преступную деятельность сотрудников ДПС.

«Участники банды незаконно хранили и носили оружие и боеприпасы, в том числе 12 пистолетов, автомат, обрез, более 1 тысячи патронов. Кроме того, использовали более шести автомобилей, специально приобретенных для осуществления нападений», — говорится в сообщении.

Для конспирации они использовали клички, а также пользовались мобильными телефонами, оформленными на чужие имена, в том числе вымышленные. Во время нападений налетчики пользовались масками и перчатками. Всего они провели серию грабежей с января по май 2018 года.

Например, 31 января 2018 года участники банды попытались ограбить предпринимателя на сумму 500 тысяч рублей у дома 10 строения 4 на Летниковской улице. Но он смог скрыться в ближайшем здании и позвал на помощь.

Деятельность банды остановили в 2018 году, когда задержали большинство участников. Они похитили имущество на общую сумму более полутора миллионов рублей к этому моменту.

Уголовные дела в отношении других соучастников выделены в отдельное производство. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.