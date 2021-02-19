РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 фев. Первые пять дольщиков получили свои ключи от новых квартир в ЖК «Котельнические высотки», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Вручение ключей состоялось в пятницу по адресу: Кузьминская улица, дом 5. Застройщиком выступил ООО «БИГ Девелопмент». Строительство дома началось в 2015 году. Первоначальный срок передачи квартир был июль 2017 года. Однако дома не ввели в срок из-за недостаточного финансирования. Только 17 февраля 2021 года было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

«В этот замечательный солнечный день, мы хотим вас поздравить с тем, что с 17 февраля вы не дольщики, а новоселы. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 17 числа. Теперь все ваши страхи позади. Спасибо вам, что вы верили. Совместными усилиями удалось завершить этот проект», - сказал заместитель начальника управления по информационной работе с гражданами-соинвесторами министерства жилищной политики Московской области Андрей Любимов.

Первые пять дольщиков поблагодарили за работу представителя застройщика и заместителя начальника управления.

«Стройка началась в 2015 году, застройщик планировал завершить работы к 2017 году, но ситуация осложнилась: подрядная организация поступила недобросовестно, получила деньги, не выполнила обязательства и обанкротилась. Финансовые проблемы осложнили все строительство, но застройщик не опустил руки и продолжил работу. Дома красивые и качественно сделаны», - сказал Любимов.

По его словам, около 800 семей могут получать ключи и въезжать в квартиры.