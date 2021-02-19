РИАМО - 19 фев. Инспекторы повторно проверят ход строительства общественно-делового комплекса «Галерея Белладжио» в городском округе Истра, достроить здание планируют в декабре, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«В ходе проверки выявлены нарушения в части организации и содержания строительной площадки, ведения и оформления исполнительной документации. В случае, если участники строительства не устранят их до 5 марта, к ним будет применен комплекс мер административного воздействия», - сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Общая площадь здания составит более 10,5 тысяч квадратных метров. В здании будут организованы административно-офисные помещения, стела, предприятие общественного питания, игровая комната, студия, предприятие торговли и другие услуги. Сейчас строители ведут монолитные работы.

Строительство планируют завершить в декабре 2021 года.