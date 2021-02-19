РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. На железнодорожной станции Мытищи пассажирам раздали горячий чай, акция продлится до конца недели, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Центральная пригородная пассажирская компания проводит акцию по раздаче горячего чая пассажирам до конца недели в связи с морозами. На станции Мытищи каждый желающий мог взять стакан горячего чая с сахаром. Напиток согреет пассажиров в холодное время года.

«Во время акции мы бесплатно раздаем горячий чай всем желающим пассажирам. Акция запланирована до конца этой недели. Надеемся, что нашим пассажирам очень кстати придется горячий чай в такую непогоду», - сказал пресс-секретарь АО «Центральная ППК» Иван Осташко.

Акция стартовала 13 февраля во время рекордного снегопада, обрушившегося на столичный регион. На сегодняшний день ЦППК раздала пассажирам около 200 литров горячего чая. Подобные акции проводятся компанией также на станциях Одинцово и Железнодорожная.