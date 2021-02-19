РИАМО - 19 фев. В Дмитровском округе продолжается строительство сырного кластера, с выходом заводов на проектную мощность здесь будут производить порядка 20 тысяч тонн сыра в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский проинспектировал ход работ строительства инфраструктуры кластера. Он осмотрел всю территорию стройки и провел выездное совещание.

«Общий объем инвестиций резидентов – 4,77 миллиарда рублей», - отметил Воскресенский.

Здесь также в год смогут производить 14,28 тысячи тонн сухой сыворотки.