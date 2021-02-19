РИАМО - 19 фев. Президенту исследовательского центра имени Бакулева Лео Бокерии присвоено звание почетного гражданина Московской области, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Звание «Почетный гражданин Московской области» - высшая награда Подмосковья. Почетное звание присваивается за исключительные заслуги в социально-экономическом развитии региона, в деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, в укреплении мира и согласия в обществе, а также за деятельность, способствующую процветанию Московской области.

«Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Московской области» Бокерии Леониду Антоновичу – президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» министерства здравоохранения Российской Федерации», — говорится в документе.

Бокерия — ведущий кардиохирург, известный ученый и организатор медицинской науки. Родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР. Он закончил 1-й Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова. После аспирантуры Бокерия был распределен в институт сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. С 1977 по 1993 годы был заместителем директора по науке, руководителем отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца.

В 1994 году Бокерию избрали действительным членом Российской академии медицинских наук. С того же года он сначала был исполняющим обязанности, а затем – директором НЦССХ имени Бакулева. Бокерия является председателем ученого совета и председателем диссертационного совета НЦССХ имени Бакулева.

Бокерия получил признание и за рубежом: он был избран действительным членом Американской ассоциации торакальных хирургов, членом Европейского общества грудных и сердечно-сосудистых хирургов и Международного кардиоторакального центра Монако и так далее.

С 1995 года Бокерия является президентом Российского научного общества сердечно-сосудистых хирургов. В 2003 году его избрали президентом «Лиги здоровья нации».

Сейчас Бокерия занимает пост президента центра имени Бакулева.