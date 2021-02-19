РИАМО - 19 фев. С 20 февраля начнутся строительные работы в районе 22-го километра Киевского шоссе, из-за этого в новой Москве введут ограничения движения, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Работы продлятся до 20 августа», - говорится в сообщении.

Ограничения введут на участке Киевского шоссе с 22-го по 23-й километр. Там будет перекрыта одна полоса движения с сохранением одной выделенки и трех полос для прочего транспорта.

Также ограничено движение будет на 24-м километре шоссе от строения 7 до владения 1, строения 7 и в Местном проезде 24-го километра Киевского шоссе. Там также перекроют одну полосу. Здесь ограничения будут действовать с 20 февраля по 1 декабря.

На 22-м километре Киевского шоссе с 1 по 20 августа перекроют по одной полосе в каждом направлении.