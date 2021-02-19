РИАМО (ЩЕЛКОВЕ) - 19 фев. В пятницу заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов с рабочим визитом посетил Щелково, он проверил, как в округе проходит работа по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных домов, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Замминистра посетил СНТ «Лужок», на примере которого посмотрел, как в округе идет работа по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных домов и строений.

«Работа эта ведется уже много лет, с этого года к ней привлечен муниципальный земельный контроль. Выехали в СНТ, просмотрели те земельные участки, где есть здания, на которые отсутствуют права. В целом результат налицо, на примере этого СНТ видно, что администрация округа ведет работу с собственниками земельных участков, так как здесь осталось всего несколько домов, на которые отсутствуют права», - сказал Герасимов.

Он отметил необходимость регистрации домов, так как незарегистрированный дом юридически отсутствует - его невозможно продать, сдать в аренду или передать по наследству. Сейчас в упрощенном порядке это можно сделать по дачной амнистии до 2026 года.