РИАМО - 19 фев. Мобильное приложение «Город», доступное всем держателям транспортной карты «Тройка», запускает доставку продуктов, пользователи смогут получить кешбэк 10%, говорится в сообщении пресс-службы программы лояльности «Город».

10% от суммы покупок будут возвращаться на бонусный счет приложения «Город». Чтобы сделать заказ, пользователям нужно зайти в раздел «Магазин» мобильного приложения «Город», после чего выбрать и оплатить товары.

«Помимо этого, пользователи карты «Тройка» в Москве и Московской области могут получать кешбэк у 6 тысяч партнеров приложения и до 50% от суммы кассового чека бонусами при покупках в магазинах «Магнит» и «Магнит Косметик», - говорится в сообщении.

В акции участвуют более 40 тысяч товаров в более чем 1,7 тысячи магазинах. Также все держатели «Тройки» имеют возможность вернуть 3% с каждого пополнения карты или покупки проездного.

«Мы живем в удивительное время, когда наши квартиры и дома заменили работу, прогулки, встречи с друзьями и, конечно же, походы по магазинам. Тренд на доставку товаров появился раньше пандемии, но сложившаяся ситуация вывела количество заказов и популярность такого рода сервисов на новый уровень», - отметил основатель программы лояльности «Город» Владимир Горбунов.