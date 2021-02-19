РИАМО - 19 фев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал одним из лидеров рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров за январь 2021 года, рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей более 61 тысячи источников, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы российских регионов, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Воробьев занял четвертое место в рейтинге. В топ-5 также вошли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Аксенов (Крым) и Валерий Лимаренко (Сахалинская область).

Так, СМИ цитировали запись Воробьева в Instagram, что вакцинацию от коронавируса в регионе прошли уже более 80 тысяч жителей.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.