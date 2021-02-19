РИАМО – 19 фев. Роскачество выявило мошеннические сайты, которые продают тесты на антитела к коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

В настоящее время такие фейковые сайты выглядят как настоящие, однако клиент может не рассчитывать на оплаченный им товар. Средства просто отправляются на счет мошенников. Чтобы не стать одним из тех, чьи деньги присвоили злоумышленники, необходимо проверять среднюю цену на нужный товар или услугу.

«Насторожитесь, если видите огромные скидки. Часто цена на товары фейковых онлайн-магазинов ниже рынка на 50% и более», – говорится в сообщении.

Еще одним советов от специалистов стала проверка адресата переводом. Основным стоп-фактором в данной истории является перевод по реквизитам частного лица либо на электронный кошелек.

Обратить внимание на небезопасный сайт и заблокировать его могут антивирусные программы.​

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19 ФЕВРАЛЯ

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