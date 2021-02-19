РИАМО - 19 фев. Павильон Московских центральных диаметров у Киевского вокзала приготовил целую серию сюрпризов ко Дню защитника Отечества, так, 21 февраля пройдет праздничный анпэкинг, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В прямом эфире на странице МЦД в Instagram известный транспортный блогер Макс Рублев (metroelf) вместе с ведущим распакует подарки, каждый из которых будет связан с железной дорогой. Сами ведущие не будут знать, что внутри, и всех их мы разыграем среди подписчиков! Встречаемся 21 февраля в 13:00», - говорится в сообщении.

В праздничный день в павильоне МЦД проведут эстафету для всех желающих. Всем участникам достанутся сувениры от диаметров. Будут играть в приставку, настольный футбол и викторину на тему железных дорог, так что успевайте наверстать знания. Мероприятия начнутся 23 февраля с 10:00.

Все игры безопасны только в масках и перчатках.