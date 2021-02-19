РИАМО - 19 фев. Возведение стартового дома по программе реновация заканчивают в столичном районе Косино-Ухтомское, объект расположен на улице Камова, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектура.

«Уже сейчас можно сказать, что дом удачно вписался в окружающую городскую среду. Фасады, облицованные металлическими панелями «под дерево», создают ощущение комфортного и современного города», – отметилглавный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Кузнецов.

Жилой комплекс высотой в восемь этажей состоит из двух корпусов. Общая площадь – около 25 тысяч «квадратов».

Вокруг оборудуют игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Кроме того, организуют наземные парковки для жильцов.