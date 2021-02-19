РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. В многофункциональных центрах городского округа Люберцы изменится график приема посетителей в связи с празднованием Дня защитника Отечества, говорится в сообщении Люберецкого МФЦ.

График работы изменится согласно статьям 95 и 112 Трудового кодекса РФ и в соответствии с постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году».

«Уважаемые заявители!» 22 февраля – предпраздничный день, часы работы отделов МУ «Люберецкий МФЦ» сократятся на один час. В этот день офисы будут открыты с 8:00 до 19:00. 23 февраля – нерабочий день. Планируйте посещение многофункциональных центров заранее», – говорится в сообщении.

С 24 февраля офисы будут работать в обычном режиме.