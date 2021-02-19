РИАМО - 19 фев. Российский лидер Владимир Путин не ставит для себя приоритетом звание генерала, поэтому он его до сих пор не получил, передает Федеральное агентство новостей.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин до сих пор является полковником, потому что работает в качестве главы государства.

«Президент занят другими вопросами, и у него есть очень много дел», - говорится в сообщении.

При этом Песков подчеркнул, что Путин уже наверняка заслужил звание генерала. Ранее он повысил в звании несколько десятков российских офицеров. Например, замглавы МВД России Виталий Шулика получил звание генерал-полковника полиции.