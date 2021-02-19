РИАМО – 19 фев. МегаФон протестировал возможности международной сети 5G-роуминга, увеличив в ходе испытаний скорость мобильной передачи данных до 1,1 Гбит/сек, результат был зафиксирован в Хельсинки с помощью приложения Speedtest на смартфоне Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

«Полученный результат в пять раз превышает необходимую скорость для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге, но с таким стремительным развитием технологий, возможно, и этот показатель вскоре станет для нас привычным», — сказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Он добавил, что МегаФон традиционно уделяет большое внимание качеству связи, в том числе скорости передачи данных – компания лидирует по этому показателю среди российских операторов. ​

Сейчас для абонентов «МегаФона» он доступен уже в 17 из 56 стран мира по данным портала GSMA Intelligence. А именно в Бахрейне, Вьетнаме, Гонконге, Китае, Кувейте, Латвии, Монако, Нидерландах, ОАЭ, Румынии, Саудовской Аравии, Тайване, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Южной Корее.