РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. Компанию АО «Дорстроймеханизация» оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторное незаконное размещение отходов в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора вынесли постановление об административном наказании АО «Дорстроймеханизация», ведущего деятельность в Мытищах. Материалы об административном правонарушении в Минэкологии направила Мытищинская городская прокуратура.

«Сотрудники прокуратуры провели расследование и выяснили, что компания по договору с владельцем земель вблизи деревни Беляниново завозила и размещала грунты, строительные и древесные отходы. За это нарушители оштрафованы на 200 тысяч рублей», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что АО не впервые привлекается к ответственности за нарушения правил обращения с отходами. В 2019 году общество уже было оштрафовано за аналогичное нарушение вместе с компанией «БалтБизнес», которая также незаконно размещала строительный мусор и грунты вблизи Белянинова.