РИАМО - 19 фев. Следователи завершили расследования в отношении 39-летнего жителя Одинцова, которого обвиняют в убийстве брата, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

В ведомстве полагают, что в декабре прошлого года в квартире в Одинцове между обвиняемым и его 37-летним братом в ходе застолья произошел конфликт.

«В результате мужчина со значительной силой нанес родственнику не менее 45 ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», - говорится в сообщении.

Следователи уже собрали необходимые доказательства по делу. Результаты экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело в ближайшее время вместе с утвержденным обвинительным заключением отправят в суд.