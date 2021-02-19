РИАМО - 19 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на 23 февраля, в частности, глава государства посетит Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает Газета.ru.

«У президента 23 февраля много встреч непубличных, но рабочих. Работать он будет в Кремле, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», — сказал Песков.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник появился во времена СССР и носил название День Советской Армии и Военно-морского флота. Сейчас он отмечается также в Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Нынешнее название праздник получил в 1995 году, с 2002 года этот день является официальным выходным в РФ.