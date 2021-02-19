РИАМО- 19 фев. По итогам прошлого месяца прибыль банковского сектора выросла на 4% в годовом выражении и достигла 205 миллиардов рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Информация об это содержится в материалах Банка России. Показатель оказался почти на треть выше, чем в предыдущем месяце. Это получилось благодаря положительной валютной переоценке на фоне ослабления рубля.

«Количество прибыльных кредитных организаций за отчетный период увеличилось с декабрьских 237 до 275 (75,3% от общего количества), однако их доля в активах сектора сократилась с 98 до 96%», - говорится в сообщении.

По словам специалистов, доля сократилась из-за убытков отдельных крупных финансовых организаций, в том числе банка непрофильных активов. Общий запас капитала составил 5,8 триллиона рублей, что составляет примерно 10% объема кредитного портфеля.

Также в предыдущем месяце средства населения на банковских счетах снизились на 881 миллиард рублей (2,7%) после притока почти на 5% в декабре. Так происходит ежегодно из-за выплат компаниями премий и бонусов по итогам года.​