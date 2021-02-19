РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Спортсмен-инструктор из Подольска завоевала бронзовую медаль в гонке на 10 километров классическим стилем на первенстве России по лыжным гонкам среди 21-23-летних спортсменов, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

В Тюмени 17 февраля стартовало первенство России по лыжным гонкам среди спортсменов 21-23 лет.

«Спортсмен-инструктор спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам в Дубровицах Кристина Кускова завоевала бронзовую медаль в гонке на 10 километров классическим стилем», - говорится в сообщении.

20 февраля пройдут эстафетные гонки. Завершать соревнования будут масс-старты свободным стилем на 15 и 30 километров, которые состоятся 21 февраля.