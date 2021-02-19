РИАМО - 19 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал кредиторам, которые выступали против передачи ЖК «Остров Эрин» в новой Москве Московскому фонду защиты прав дольщиков, на следующем этапе должна состояться регистрация перехода прав на объект, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

ГК «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ»), ООО «Информационные технологии» и другие кредиторы подали жалобы на ранее вынесенное определение. На апелляции суд им отказал.

«Мы уже не раз сталкивались с тем, когда кредиторы и заинтересованные лица препятствуют передаче прав на землю. На этот раз лица, которые заинтересованы в затягивании этого процесса, снова пытались обжаловать ранее вынесенное решение суда. К сожалению, этот процесс только препятствует скорейшему восстановлению прав граждан: обжалование затягивает регистрацию перехода прав на объект и начало работ», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Генеральный директор Московского фонда защиты прав дольщиков Александр Гончаров добавил, что фонд готов оперативно приступить к выполнению функций застройщика по ЖК «Остров Эрин». Ранее Минстрой выдал заключение о возможности передачи объекта. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление фонда. После этого организация возобновит госрегистрацию перехода прав на земельный участок и объект.

Сейчас специалисты фонда изучают документы ЖК «Остров Эрин». Например, проверяются условия по подключению объекта к инженерным сетям. Когда фонд получит права, то он объявит конкурс на обследование объекта и разработку проекта. Когда будет определена стоимость строительства, то начнется сбор документов.

ЖК «Остров Эрин» находится в деревне Раево Краснопахорского поселения. Предыдущий застройщик ЗАО «Софьино-70» признан банкротом в марте 2019 года. Через год было принято решение о финансировании работ по достройке комплекса за счет средств бюджета города. Свое жилье ожидают 238 семей дольщиков.