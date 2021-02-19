РИАМО - 19 фев. Дорожные службы готовы работать в усиленном режиме из-за снегопада на всей сети госкомпании «Автодор» в Московском регионе, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Почти 200 единиц дорожной техники планируется задействовать в борьбе со снегопадом и обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта на трассах <...> с учетом введенных в Московском регионе ограничений для движения транзитного грузового транспорта», - говорится в сообщении.

Ранее было принято решение вынести транзитные большегрузы свыше 12 тонн с МКАД на ЦКАД. Это учтут при организации работ по обеспечению бесперебойного проезда по трассам ГК «Автодор».

Первые ограничения будут действовать 9 часов 20 февраля до 9 часов 22 февраля. Ограничения не коснутся транспортных средств, которые имеют пропуска.