РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. АО «Мособлэнерго» помогло обеспечить электричеством дома поселка Здравницы в городском округе Мытищи во время технарушения в сетях, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Мытищинский филиал АО «Мособлэнерго» оперативно предоставил передвижной дизельный генератор для электроснабжения потребителей поселка Здравницы.

«Три многоквартирных дома в период сильных морозов остались без электричества по причине выхода из строя питающего кабеля. Поселок не обслуживается АО «Мособлэнерго». Администрация округа обратилась в компанию с просьбой предоставить передвижную дизельную электростанцию на время ликвидации технологического нарушения, произошедшего в электросетях муниципального образования», - говорится в сообщении.

Жилые дома были подключены к ПЭС до момента восстановления кабельной линии.