«Василек», «Аистенок» и «Зинаида»: название военной техники или просто слово?
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«Василек», «Аистенок» и «Зинаида»: название военной техники или просто слово? (1/0)
«Пчелка» – просто ласковое название насекомого-трудяги или слово все-таки имеет отношение к отечественной военной технике?
«Василек», «Аистенок» и «Зинаида»: название военной техники или просто слово? (2/0)
Лишь одним из этих слов конструкторы не называли оружие. Как думаете, каким?
«Бабочка»
Думали, что бабочка – это точно что-то прекрасное? На самом деле еще была фугасная противопехотная мина ПФМ-1 с таким названием.
«Комар»
Странное на первый взгляд название понравилось военным – так нарекли беспилотный самолет-разведчик ПС-01.
«Сверчок»
Да! Такого оружия не существует.
«Муха»
Упс, ошибка. «Мухой» называют реактивную противотанковую гранату РПГ-18.
«Василек», «Аистенок» и «Зинаида»: название военной техники или просто слово? (3/0)
«Аистенок» – это только малыш-аист или еще и суровое отечественное оружие?
Такое оружие существует
Правильно! Это переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы.
Ребенок аиста, 100%!
Не только! «Аистенком» называют переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы.
«Василек», «Аистенок» и «Зинаида»: название военной техники или просто слово? (4/0)
У военных есть традиция – называть атомные бомбы женскими именами. Какое из этих имен использовали?
Фото © pixabay
«Надежда»
Нет, это имя военные не использовали. И хорошо, иначе получилась бы слишком злая ирония.
«Мария»
Угадали! Бомба «Мария» с зарядом РДС-3 была испытана в 1951 году.
«Катюша»
Это неофициальное название сразу для нескольких систем полевой артиллерии, но бомбы с таким названием нет.
«Зинаида»
Неверно, бомбы «Зинаида» в арсенале военных нет.
«Василек», «Аистенок» и «Зинаида»: название военной техники или просто слово? (5/0)
А как насчет слова «Молодец»? Существует ли оружие с таким названием?
Думаю, да
Вы правы! Наш «Молодец» – стратегический ракетный комплекс с межконтинентальными баллистическими ракетами РТ-23 УТТХ.
Ну, точно нет
Упс, «Молодцом» военные назвали ракетный комплекс РТ-23 УТТХ, предназначенный для поражения стратегических целей всех типов.
«Василек», «Аистенок» и «Зинаида»: название военной техники или просто слово? (6/0)
В арсенале вооруженных сил множество «цветочных» названий. А что из этого можно отправить только в настоящий букет?
«Гвоздика»
А вот и нет, это полковая самоходная гаубица 2С1.
«Василек»
Название милого полевого цветка носит миномет 2Б9.
«Тюльпан»
На самом деле есть такой миномет 2С4.
«Гербера»
Верно! Это название почему-то военным не приглянулось.
«Василек», «Аистенок» и «Зинаида»: название военной техники или просто слово? (7/0)
Персонажа Буратино знают все от мала до велика. А есть ли такая военная техника?
Конечно! Мир должен знать героев наших сказок
Да. Так называют самый мощный в мире тридцатиствольный самоходный огнемет ТОС-1.
Думаю, что это просто персонаж из сказки Толстого
Не угадали. Под таким названием существует самоходный огнемет ТОС-1.
«Василек», «Аистенок» и «Зинаида»: название военной техники или просто слово? (8/0)
Как считаете, а «Ягодка» может быть названием оружия?
Фото Павел Львов © РИА Новости
Мне кажется, да
Не угадали, на самом деле военной техники с таким названием не существует.
Нет, ну это как-то несерьезно
Вы совершенно правы!
«Василек», «Аистенок» и «Зинаида»: название военной техники или просто слово? (9/0)
«Поднос» – это лишь бытовой предмет обихода или еще и что-то, необходимое на военной службе?
«Василек», «Аистенок» и «Зинаида»: название военной техники или просто слово? (10/0)
Названия военной техники часто связывают с животными. Что из этого просто представитель фауны?
Фото Александр Кожохин © РИАМО
«Опоссум»
Все верно! Хотя опоссума можно считать самостоятельной боевой единицей, но такого оружия у нас нет.
«Мангуст»
Нет, на вооружении есть серия патрульных катеров «Мангуст» проекта 12150.
«Кальмар»
Не угадали. «Кальмаром» называют атомную подводную лодку с баллистическими ракетами 667БДР.
«Рысь»
Существует реактивный пехотный огнемет с таким названием.
«Василек», «Аистенок» и «Зинаида»: название военной техники или просто слово? (11/0)
А что вы думаете о «Курьере»? Было такое оружие в нашем арсенале или нет?
Нет, думаю, что курьер – это просто профессия
Неверно. На вооружении российской армии есть межконтинентальная баллистическая ракета 15П159 «Курьер».
Есть!
Да, так называют межконтинентальную баллистическую ракету с ядерным зарядом 15П159.
«Василек», «Аистенок» и «Зинаида»: название военной техники или просто слово? (12/0)
Ну и напоследок. «Пустошь» – только рельеф местности или все-таки военная техника?
Военный историк
Вы разбираетесь не только в современной боевой технике, но и в оружии, которое давно сняли с производства. «Василек» с «Тюльпаном» не перепутаете. Браво!
Рядовой запаса
Вы не идеально разбираетесь в военной технике, но кое-какие познания у вас имеются. Вероятно, вы служили в армии или хотя бы смотрели документальные фильмы о российском оружии.
Гражданский
Вы мирный человек, далекий от армии. Ваши познания в военной технике невелики. При слове «Василек» вы представляете цветущий луг с мотыльками.
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