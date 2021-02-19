РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Юные лыжницы из подмосковного Подольска отличились на первенстве Московской области по биатлону среди юношей и девушек 11-12 лет, первое место в спринте заняла Софья Макарова, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

В подмосковных Химках с 15 по 18 февраля прошло первенство Московской области по биатлону среди юношей и девушек 11-12 лет.

«На областном первенстве 15 февраля в спринте Софья Макарова заняла первое место. В десятку сильнейших вошли Мария Антуфьева (9 место), Полина Будкина Полина (10 место). 16 февраля в эстафете Макарова, Будкина и Антуфьева заняли третье место. Поздравляем наших юных спортсменок и их тренеров!» - говорится в сообщении.

18 февраля в индивидуальных гонках Антуфьева заняла четверторе место, а Макарова - шестое. Они вошли в десятку сильнейших.