РИАМО - 19 фев. В Подмосковье до 19:00 20 февраля продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномального холода с температурой на 7-12 градусов ниже нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Москвы, Калужской, Тульской и Воронежской областей.

В Москве до 13 часов 21 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Такой же уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Подмосковье до 21:00 20 февраля.

«Желтый» уровень также объявлен в Калужской области.

В Московском регионе 20 февраля будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Ночью будет минус 23 – минус 21 градус, днем — минус 10 – минус 8 градусов.

21 февраля будет облачно, пройдет снег, ожидается гололедица. Температура ночью составит минус 15 – минус 13 градусов, днем — минус 8 – минус 6 градусов.