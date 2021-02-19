РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. При пожаре в нежилом здании в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска никто не пострадал, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу в 03:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Красногорск по адресу: микрорайон Опалиха, улица Серебрянка.

«В 06:20 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 23 человека и 6 единиц техники.