С появлением ЕГЭ репетиторов стали нанимать даже школьникам. Помимо подготовки к сдаче выпускных экзаменов, родители, которые не хотят сами сидеть над учебниками и тетрадками, обращаются к репетиторам, чтобы «подтянуть» успеваемость и помочь ребенку с домашними заданиями. О том, сколько можно заработать на репетиторстве, каково работать с детьми-мажорами и чем они отличаются от обычных учеников, РИАМО рассказал репетитор по математике из Москвы.

Сарафанное радио

«Я начал преподавать частным образом, когда мне было 17-18 лет, то есть занимаюсь репетиторством уже более 10 лет. Но это не основная работа, а, скорее, второстепенная. Параллельно я работаю в общеобразовательной школе, провожу вебинары и олимпиады.

Мои ученики – из разных возрастных групп, от начальной школы до выпускников вузов. Все зависит от времени: когда начинается ЕГЭ, то запросов может поступать очень много; и обратная ситуация бывает, когда до экзаменов далеко. На данный момент у меня порядка 12-14 учеников.

Изначально я находил учеников через сайт «Ваш репетитор» (сейчас он называется profi.ru) – это прекрасный вариант для начинающих репетиторов. Когда я стал заниматься частным преподаванием более серьезно и успешно, стало работать «сарафанное радио». Меня начали советовать знакомым, передавать мои контакты – и в данный момент я уже не беру заказы с сайта.

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«Престижные» ученики с охраной

«Клиенты очень разные. Есть обычные люди со стандартным доходом, есть более обеспеченные и люди очень состоятельные: крупные бизнесмены, чиновники, в том числе самого высокого уровня.

Не могу сказать, что с «престижными» учениками есть какие-то особые правила работы – дресс-код или специальные требования к проведению занятий. Но бывали интересные моменты. Например, один ученик приходил ко мне на съемную квартиру, и на всех занятиях присутствовали его охранники.

То есть занимаемся мы на кухне, а рядом вооруженный охранник сидит… Кухня маленькая, и в ней большой мужчина с пистолетом – необычное ощущение.

В своей практике я бывал в разных богатых домах и квартирах: например, в московской квартире, где шесть санузлов, или в домах с бассейнами. Не могу сказать, что меня это удивляет – это интересно, как в кино.

Часто богатые родители предлагают обучать ребенка на отдыхе – и у меня такое было. Мне предлагали раз в неделю летать в Швейцарию (мне оплачивали билет), заниматься три-четыре часа с ребенком и улетать обратно. При этом за уроки хотели платить довольно небольшие деньги – что-то около 6000 рублей в неделю, хотя расходы на транспортировку огромные. В общем, от этого предложения я отказался.

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Деньги и воспитание

Сами дети тоже очень разные: есть «замажоренные», привередливые, есть хорошо воспитанные. Среди не очень обеспеченных клиентов тоже бывают плохо или хорошо воспитанные ученики.

Образ жизни детей тоже очень разный и иногда шокирует. Например, у меня были ученики, которые никогда в жизни не ездили на метро.

На протяжении работы с «престижными» клиентами я понял важную вещь: деньги решают далеко не все. Прежде всего, они не решают проблем с детьми. Да, у тебя есть власть, достаток, однако в отношениях с ребенком, в его поведении могут возникать большие проблемы.

Неблагополучные семьи есть в разных классах – и это было для меня довольно интересным открытием. Мне казалось, если ты состоятельный и успешный человек, то ты по-любому можешь воспитать нормального ребенка. Однако это получается далеко не всегда.

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Сколько зарабатывает «топовый» репетитор

Иногда, можно сказать, «от жадности», я беру слишком много учеников, хотя это не всегда доставляет мне удовольствие. При этом я уже достиг того уровня, когда могу отказываться даже от высокооплачиваемых занятий. С одной стороны, это очень непростая работа, с другой – здорово, когда ты можешь сам создавать свой график.

Эта работа занимает относительно немного времени: можно получить хорошую сумму за час-два занятий.

Если ты действительно топовый репетитор, то зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц вполне реально.

Но даже будучи хорошим репетитором с большим опытом, невозможно взять и подготовить любого ребенка к 90+ баллам по ЕГЭ. По большей части все зависит от ученика, а не от преподавателя.

В целом в работе репетитора мне нравится все. Нравится, что дети и родители относятся к тебе уважительно, понимая уровень преподавания. Нравится видеть прогресс учеников.

Помимо хорошего заработка, я получаю полное моральное удовлетворение от своей работы. Я бы не хотел работать, например, в сфере IT: писать коды, что-то программировать – я не понимаю, в чем здесь смысл лично для меня.

А в репетиторстве, наоборот, все предельно ясно: я обучаю ребенка, стараюсь передать ему опыт. Кстати, часто у меня спрашивают советы не только по математике, но и просто «для жизни».

Сама по себе математика мне тоже интересна: иногда я преподаю для учеников из других стран на английском, по разным программам. В общем, репетиторство – это разнообразная и интересная работа, где ты видишь результат своего труда, который неплохо оплачивается».

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