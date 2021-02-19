РИАМО - 19 фев. Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартерных полетов из РФ в Египет, сообщает РИА Новости.

По данным средств массовой информации, в скором времени должны были возобновиться рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», - говорится в сообщении.

Сообщение между Россией и курортами Египта приостановили в ноябре 2015 года после авиакатастрофы с российским лайнером над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир восстановили в 2018 году, но полеты в курортные города остались под запретом.​