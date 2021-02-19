РИАМО - 19 фев. Рынок с фермерской продукцией откроют в столичном районе Марьина Роща, он будет работать круглый год шесть дней в неделю, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Объект возведут на Октябрьской улице. Рынок будет располагаться в некапитальном, но отапливаемом и вентилируемом здании. При необходимости помещение можно будет разобрать в кратчайшие сроки.

«На рынке можно будет приобрести фермерские продукты из разных регионов страны. Он будет открыт шесть дней в неделю с 09:00 до 20:00. Понедельник — санитарный день», — говорится в сообщении.

На территории столице уже открыты свыше 40 подобных рынков, которые работают круглый год. В этом году планируют открыть еще примерно 20 таких объектов. Такие рынки вблизи от дома пользуются стабильной популярностью у москвичей.