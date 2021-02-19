РИАМО - 19 фев. Благодаря открытию нового гипермаркета «Леруа Мерлен» в Наро-Фоминском городском округе создадут порядка 250 рабочих мест, новый магазин представит горожанам свыше 35 тысяч наименований товаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Объем инвестиций в реализацию данного проекта составил порядка 1,5 миллиардов рублей.

«Новый гипермаркет товаров для ремонта и обустройства дома расположится на площади порядка 13 тысяч квадратных метров. Его открытие – это дополнительные инвестиции в развитие региона, возможность приобретения всех необходимых товаров в шаговой доступности, а также появление новых рабочих мест для жителей Подмосковья», – сказал исполняющий обязанности главы Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что компания, которая проводит постоянный мониторинг цен на схожие изделия на рынке, предложит продукцию по цене в среднем на 5% ниже аналогичной за счет объемов реализации.

Воскресенский отметил, что ассортимент магазина, а также готовые решения для реализации проектов любой сложности для всех помещений дома или квартиры откроются горожанам уже в марте. На прилавках можно будет найти и товары, которые были произведены в Подмосковье.