РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. В городском округе Мытищи военнослужащих поздравили с праздником Дня защитника Отечества на торжественном митинге, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В пятницу в центральном парке культуры и отдыха горокруга состоялся митинг в честь Дня защитника Отечества.

«Уважаемые товарищи офицеры, солдаты, сержанты, ветераны вооруженных сил, с праздником! Дело защиты родины было всегда священным долгом для каждого мужчины, кто прошел службу в рядах вооруженных сил Советского Союза и Российской Федерации. Армия и флот обеспечивает защиту нашей страны», - сказал председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов.

На мероприятии почтили память воинов, павших в сражениях за родину минутой молчания. Участники митинга возложили цветы к памятнику «Мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга и в локальных конфликтах».