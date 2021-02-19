РИАМО - 19 фев. Для полноценного лидерства в сфере производства сыра Подмосковью не хватает 6 тысяч тонн сыра в год, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Сейчас мы на втором месте после Алтайского края (по производству сырной продукции - ред.), нам не хватает до лидерства каких-то 6 тысяч тонн (сыра - ред.) в год выпускать», - сказал Воскресенский. ​

В пятницу Воскресенский проинспектировал ход работ строительства инфраструктуры кластера. Он осмотрел всю территорию стройки и провел выездное совещание.

Общий объем инвестиций резидентов кластера – 4,77 миллиарда рублей. С выходом заводов на проектную мощность здесь будут производить порядка 20 тысяч тонн сыра в год.

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