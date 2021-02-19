РИАМО - 19 фев. В Волоколамском округе правоохранители ликвидировали лабораторию, которая могла производить порядка 500 килограммов синтетических наркотиков в месяц, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В ходе обыска в арендованном частном доме из лаборатории изъято около 165 килограммов наркотического средства, более двух тонн прекурсоров и других веществ, а также специальное оборудование, в том числе два химических реактора», – говорится в сообщении.

Благодаря проведенной полицейской операции удалось пресечь поступление на черный рынок свыше 800 тысяч разовых доз запрещенного вещества на общую сумму порядка 300 миллионов рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан, его арестовали. Возбуждено уголовное дело.

Заместитель председателя правительства Московской области – руководитель ГУРБ Роман Каратаев отметил, что ведомство ведет ежедневный мониторинг интернет-ресурсов, которые распространяют наркотические вещества на территории Подмосковья. Информация о них направляется в Роскомнадзор для блокировки.