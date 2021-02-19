РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. Парад военной техники, ранее запланированный к проведению 22 и 23 февраля в Музее техники Вадима Задорожного подмосковного Красногорска, отменили по техническим причинам, сообщается на официальном сайте музея.

«22 и 23 февраля в 13:00 торжественный марш военной техники в сопровождении оркестра отменен по техническим причинам», – говорится в сообщении.

В программе праздничных выходных остаются катание на ретроавтомобилях, мастер-классы по разборке и сборке автомата, шумовой тир, работа фотозон с военным мотоциклом и танком Т-44. Кроме того, в 12:00, 14:00 и 16:00 запланированы сборные экскурсии по экспозиции «Соколы Родины».

Стоимость билетов – от 300 рублей. Музей находится по адресу: Ильинское шоссе, строение 9.

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