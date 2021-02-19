РИАМО - 19 фев. За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечили 2112 пациента, с начала пандемии выздоровело 880 767 человек, сообщает столичный оперштаб.
«В Москве выявлено 1972 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 795 человек», - говорится в сообщении.
Кроме того, в мегаполисе за сутки умерло 53 пациента с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии умерло 14 631 человек, зараженных Covid-19.
В столице стартуют международные клинические исследования новой вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Исследования пройдут на базе 10 поликлиник.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
19 ФЕВРАЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 13 433 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 687 больных. В Москве - 1972.
- В Подмосковье поставили еще более 80 тыс доз вакцины «Спутник V». На данный момент Московская область получила уже более 357 тысяч доз препарата.
- Собянин заявил, что пандемия коронавируса идет на спад.
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